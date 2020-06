Londonsko letališče City bo zaživelo konec meseca

London, 3. junija - Londonsko letališče City bo ponovno odprto konec junija, so danes napovedali na letališču. Vrata so zaprli marca, ko so zaradi pandemije covida-19 odpovedali vse lete na in z letališča. Najprej naj bi se vrnili domači leti, mednarodni pa v začetku julija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.