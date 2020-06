Masters v Cincinnatiju tik pred OP ZDA prav tako v New Yorku?

New York, 3. junija - Ameriška teniška zveza (USTA) po navedbah New York Timesa razmišlja o revolucionarni izvedbi mastersa v Cincinnatiju pred OP ZDA, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Oba turnirja želi USTA organizirati na igriščih teniškega centra Billie Jean King, kjer sicer poteka turnir velike četverice v New Yorku.