Sojenje v zdravstveni aferi po dolgem odmoru zaradi epidemije dočakalo nadaljevanje

Ljubljana, 3. junija - Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je po dolgem premoru zaradi epidemije danes nadaljevalo sojenje v zdravstveni korupcijski aferi. Tokrat so se dogovorili o datumu obravnav v juniju in juliju. Za 6. julij je tako predvideno zaslišanje Urške Jurkovič, ki je bila lastnica in direktorica podjetja Emporio Medical, ki se je znašlo v središču afere.