Razstava o umetnosti jugoslovanskih spomenikov v Dessi podaljšana do septembra

Ljubljana, 3. junija - V Galeriji Dessa so zaradi velikega zanimanja podaljšali razstavo Arhitektura. Skulptura. Spomin. Umetnost spomenikov Jugoslavije 1945-1991, ki bo na ogled vse do 3. septembra. Na njej je predstavljenih 33 spomenikov oz. spominskih kompleksov izjemne arhitekturno-umetniške vrednosti iz vseh republik in avtonomnih pokrajin nekdanje Jugoslavije.