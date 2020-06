Kino Otok bo letos potekal konec avgusta

Izola, 3. junija - Organizatorji festivala Kino Otok - Isola Cinema so naznanili, da bo njegova 16. izdaja v Izoli potekala od 26. do 30. avgusta. Pred in po tem terminu bo Kino Otok gostoval še v Ljubljani in v več krajih jugozahodne Slovenije. Festival bi se po prvih napovedih moral začeti danes, a je organizatorjem načrte prekrižala epidemija novega koronavirusa.