V torek novi okužbi v Mariboru

Ljubljana, 3. junija - Potem ko so v ponedeljek v Mariboru prvič po 30. aprilu potrdili novo okužbo z novim koronavirusom, so v torek tam zabeležili še dva primera. Gre za izbruh znotraj družine, zaradi katerega pa so v torek v karanteno napotili razred tretješolcev na eni od mariborskih osnovnih šol. Skupaj je tako doslej v štajerski prestolnici 38 potrjenih okužb.