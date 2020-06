V mednarodni akciji zasegli 1346 ton nelegalnih pesticidov

Haag, 3. junija - Organi pregona so v mednarodni akciji zasegli rekordnih 1346 ton ponarejenih ali prepovedanih pesticidov, dvakrat toliko kot v podobni akciji lani, in aretirali dve osebi. Skupno so začeli 260 preiskav, osem jih še poteka v Belgiji, Franciji, Nemčiji, na Poljskem, v Sloveniji in Švici, je danes sporočil Europol, ki je usklajeval akcijo.