Teršek: Prizadeval si bom za ohranitev dosežene ravni ustavnopravne zaščite človekovih pravic

Ljubljana, 3. junija - Andraž Teršek si bo v primeru izvolitve za ustavnega sodnika prizadeval predvsem za to, da se dosežena raven ustavnopravne zaščite človekovih pravic ohrani in se po možnosti dodatno širi in povečuje. "To je namreč temelj mojega dosedanjega in prihodnjega dela, kjer koli že bom," je dejal na javni predstavitvi v predsedniški palači.