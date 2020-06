Tomiću za uboj in tri poskuse uboja v Krčevini 17 let in pol zapora

Ptuj, 3. junija - Sodni senat ptujskega sodišča je skoraj v celoti prisluhnil predlogu tožilke Klementine Prejac in Janka Tomića za uboj in tri poskuse uboja maja 2018 v Krčevini pri Vurberku, ko je pred napadalci branil sina, obsodil na 17 let in pol zaporne kazni. Sodišče je prepričano, da v tragičnem dogodku ni bilo silobrana, niti prekoračenega silobrana.