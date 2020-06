Steklarna Rogaška začela vročati odpovedi, presežnih 137 delavcev

Rogaška Slatina, 3. junija - Steklarna Rogaška je danes začela vročati prve odpovedi pogodb o zaposlitvi. Čeprav so sprva napovedali, da bo odpuščenih do 200 delavcev, jim je z izvajanjem mehkih metod to število uspelo zmanjšati na 137. 53 delavcev bodo odpustili po mehki metodi, so danes za STA povedali v steklarni.