Začasen izpad podatkov o radioaktivnosti v okolju na nekaterih lokacijah

Nedostopni bodo podatki s postaj v Novi Gorici, Hrastniku, Iskrbi, središču Maribora, Zagorju in Celju.

Arso svoje postaje prenavlja v okviru projekta Sinica, in sicer so oz. bodo namestili nove vremenske merilnike ali na novo postavili objekte za zajem in prenos podatkov. V času prenove zato podatki o izmerjenih vrednostih radioaktivnosti s teh postaj niso ali ne bodo na voljo, kar se odraža tudi na zemljevidu, ki prikazuje lokacije merilnih postaj ter izmerjene vrednosti radioaktivnosti in padavin v zadnjih 24 urah na spletni strani www.radioaktivnost.si.

Arso bo prek projekta Sinica sicer posodobil in nadgradil sistem za spremljanje kakovosti zraka. Kot je navedeno na spletni strani agencije, je obstoječi sistem za spremljanje kakovosti zraka zastarel, saj je njegova oprema iztrošena in potrebna posodobitve, pa tudi nadgradnje.

Od zadnje večje posodobitve sistema leta 2002 se je spremenil tudi profil virov onesnaževanja zraka, zaradi učinkov na zdravje je bistveno večja pozornost namenjena ravnem delcev v zraku. Projekt se je začel izvajati spomladi 2016 in bo trajal do spomladi 2021, vreden pa je 6,33 milijona evrov, od česar je 85 odstotkov sredstev EU iz kohezijskega sklada.