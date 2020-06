Ljubljana, 3. junija - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec bo danes ob 12.15 (IN NE ob 12.30, kot je bilo napovedano sprva) obiskala podjetje Snežnik v Kočevski Reki, kjer si bo ogledala žago (fototermin), predvidoma ob 13.15 (IN NE ob 12.45, kot je bilo napovedano sprva) pa je predvidena izjava za medije, so sporočili z ministrstva.