V Tobačni 001 razstava Viktorja Bernika

Ljubljana, 3. junija - V Kulturnem centru Tobačna 001 je od danes na ogled razstava Viktorja Bernika. Glavnino razstave z naslovom HA, HA, HA! sestavljajo risbe in skice tekoče produkcije, poleg njih so predstavljene tudi nekatere, ki so bile narejene v času preteklih projektov in katerih zgodba se ni nikoli popolnoma končala.