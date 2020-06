Slovenjgraški svetniki podprli pobudo za znižanje sejnin

Slovenj Gradec, 3. junija - Svetniki Mestne občine Slovenj Gradec so danes z večino glasov podprli pobudo svetnika Borisa Raja, da gredo v znižanje sejnin za udeležbo na sejah mestnega sveta in da podrobnosti določijo v pravilniku. Potrdili so tudi prvi letošnji rebalans proračuna, širša razprava o dodatnih rešitvah za nastajajoči bazenski kompleks pa naj bi stekla julija.