Vreme: Delno jasno s spremenljivo oblačnostjo

Ljubljana, 3. junija - Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo predvsem na zahodu nadaljevale tudi v noč. Zapihal bo zahodni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.