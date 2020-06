Dnevnik o napakah pri komuniciranju vladnih navodil (3. 6.)

Ljubljana, 2. junija - Klemen Košak v komentarju Pričakovane napake piše o zmedi glede navodil na tiskovnih konferencah vlade glede priporočenega in obveznega nošenja mask in navodil o (ne)obvezni karanteni po vstopu v državo. Ta so se namreč v obeh primerih večkrat spremenila, pri čemer se je zdelo, da dejanske ureditve ni poznal nihče od pristojnih.