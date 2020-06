Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (2. 6.)

Ljubljana, 2. junija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o primeru okužbe s koronavirusom na mariborski osnovni šoli in akciji poostrenega nadzora ilegalnih migracij na slovenski južni meji. Poročale so tudi o pogovorih glede odprtja slovensko-italijanske meje in pismu, s katerim je slovenska zdravniška zbornica pozvala k odprtju meje z Avstrijo.