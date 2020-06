Kandidata za mesto direktorja slovenjgraške bolnišnice Pliberšek in Nunčičeva

Slovenj Gradec, 2. junija - Na seji sveta Splošne bolnišnice Slovenj Gradec sta se danes kot kandidata za direktorja bolnišnice predstavila Tomaž Pliberšek in Irena Nunčič, odločitev o izboru pa bo znana, ko bosta o tem pisno obveščena oba kandidata, so po seji sveta zavoda sporočili iz bolnišnice. Tako za zdaj ni znano, ali je bil kdo izbran, predvidoma bo to znano v sredo.