Finance o krizi avtoindustrije (3. 6.)

Ljubljana, 2. junija - Miloš Milač v komentarju Konec romantike in zatiskanja oči piše o slabitvi avtoindustrije, ki se je počasi odzvala na okoljske in tehnološke smernice, zato je bilo njeno nazadovanje logično in neizogibno. Kriza avtoindustrije se je pričela že pred leti, koronakriza jo je le poglobila. Trenutni čas je tako čas pristanka na realna tla.