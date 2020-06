Evropske borze v zelenem, navzgor tudi cene nafte in evro

London/Frankfurt/Pariz, 2. junija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali. Po poročanju tujih agencij vlagatelji pozdravljajo sproščanje strogih ukrepov, sprejetih za zajezitev koronavirusa, in odpiranje gospodarstva. Cene nafte so zrasle, v primerjavi z dolarjem se je okrepil tudi evro.