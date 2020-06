V karanteno razred mariborskih tretješolcev, vse glasnejša pričakovanja o odprtju meje z Avstrijo in Italijo

pripravila Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 2. junija - Po štirih dneh brez novih okužb so v ponedeljek pri nas potrdili dve okužbi z novim koronavirusom, eno pri tretješolcu z mariborske osnovne šole. Njegovi sošolci in razredničarka bodo zato v karanteni, drugi učenci lahko šolo obiskujejo. Ob sicer ugodni epidemiološki sliki tudi pri sosedah je kmalu pričakovati še odprtje meje z Italijo in Avstrijo.