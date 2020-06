Vozniki tovornjakov zadovoljni s sistemom cestninjenja DarsGo

Ljubljana, 7. junija - Po nekaj več kot dveh letih od uvedbe elektronskega cestninjenja tovornih vozil na Darsu ugotavljajo, da so uporabniki sistema z njim zadovoljni. Konec lanskega leta so beležili več kot 91.000 uporabnikov, v sistem pa je bilo registriranih več kot 327.000 tovornih vozi, je objavil upravljalec slovenskih avtocest in hitrih cest.