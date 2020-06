Znane osebnosti s črnim torkom opozarjajo na nasilje nad temnopoltimi

Washington/London, 2. junija - Predstavniki ameriške glasbene industrije so po smrti Afroameričana Georgea Floyda glasbenike in založbe po svetu pozvale, naj danes v odziv na nasilje nad temnopoltimi prekinejo svoje delovanje. "Črnemu torku" so se pridružile tudi številne druge znane osebnosti ter različni ameriški in britanski mediji.