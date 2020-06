Ormoški Safilo minulo leto presegel načrtovano proizvodnjo

Ormož, 6. junija - Ormoško podjetje Safilo, ki je v lasti istoimenske italijanske skupine in se ukvarja s proizvodnjo očal, je lansko poslovno leto zaključilo nad načrtovano proizvodnjo. Ustvarili so dobrih 32 milijonov evrov prihodkov, kar je okoli 2,5 milijona več kot leto prej in skoraj sedem več od tistega, kar so načrtovali.