SBI TOP pridobil odstotek

Ljubljana, 2. junija - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se danes v povprečju zvišali. Indeks SBI TOP je pridobil 1,05 odstotka in se ustavil pri 844,24 točke. Prometa je bilo za nekaj več kot dva milijona evrov, od tega so samo s Krkinimi delnicami vlagatelji opravili za 1,6 milijona evrov poslov.