Zobčeva in Teršek še brez zagotovljenih glasov za izvolitev za ustavnega sodnika

Ljubljana, 2. junija - Kandidata za ustavnega sodnika Barbara Zobec in Andraž Teršek dan pred javno predstavitvijo še nimata zagotovljenih nujnih 46 poslanskih glasov za izvolitev. Bolje sicer kaže Teršku. Podpirajo ga v SD, LMŠ, Levici in SNS, ki imajo 37 glasov, nekaj glasov mu napovedujejo tudi v DeSUS. V SDS podpirajo Zobčevo, SMC, NSi in SAB pa se še niso izrekle.