Predlog DS za reševanje problema odpadne embalaže v DZ brez podpore

Ljubljana, 2. junija - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je danes z 10 glasovi za in nobenim proti sklenil, da predlog interventnega zakona o ravnanju z odpadno komunalno embalažo in odpadnimi nagrobnimi svečami ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlog je v začetku leta pripravil državni svet, a je nova vlada področje že uredila po svoje.