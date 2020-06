Evropska komisija zbira mnenja o novem pravilniku za digitalne storitve

Bruselj, 2. junija - Evropska komisija je danes začela javno posvetovanje o aktu o digitalnih storitvah, prelomnem svežnju, ki ga je predsednica komisije Ursula von der Leyen napovedala v svojih političnih usmeritvah in v sporočilu komisije o oblikovanju digitalne prihodnosti EU. Do 8. septembra želi zbrati mnenja, dognanja in podatke čim več deležnikov.