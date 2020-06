Prevozniki pozivajo k rahljanju higienskih priporočil v potniškem prometu

Ljubljana, 2. junija - Prevozniki, združeni v panožnih sekcijah pri GZS in OZS, pozivajo k rahljanju higienskih priporočil v potniškem prometu, saj so ta "neživljenjska". Od infrastrukturnega ministrstva in NIJZ pričakujejo, da jim po koncu epidemije omogočita normalne pogoje za delo, v nasprotnem bo v panogi avtobusnih prevozov ogroženo prek 3000 delovnih mest.