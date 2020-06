Na skupščini Zavarovalnice Triglav brez presenečenj, dobiček ostaja nerazporejen

Ljubljana, 2. junija - Današnja skupščina delničarjev Zavarovalnice Triglav ni postregla s presenečenji. Lastniki, med katerimi prednjačita Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in SDH, so odločili, da bilančni dobiček v višini 60,54 milijona evrov za lani ostane nerazporejen. Mali delničarji tako s predlogom za izplačilo dividend niso uspeli.