Odpoklic Bio koruzne moke, Koruznega škroba in Bio koruznega zdroba

Ljubljana, 2. junija - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala Bio koruzno moko, Koruzni škrob in Bio koruzni zdrob, pakirane po en kilogram in deset kilogramov, proizvajalca Port Plus iz Maribora zaradi presežene vrednosti alkaloidov atropina in skopolamina.