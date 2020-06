JSKD pripravil predlog priporočil za zborovsko, inštrumentalno in folklorno dejavnost

Ljubljana, 2. junija - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) je v preteklih tednih poskušal pridobiti mnenja, prakse iz tujine in strokovne študije o možnosti prenosa okužbe s koronavirusom med petjem, igranjem na instrumente in plesom, ki so najbolj množične ljubiteljske kulturne dejavnosti v Sloveniji. Pripravil je predlog priporočil in ga poslal NIJZ v presojo.