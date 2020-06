Danes v šolo tudi učenci 6., 7. in 8. razredov

Ljubljana, 3. junija - V šolo se danes po dveh mesecih in pol šolanja na daljavo zaradi epidemije covida-19 vračajo še učenci 6., 7. in 8. razredov, ki se bodo tako pridružili učencem prve triade in devetošolcem. Od ponedeljka oddelkov ne delijo, a še naprej veljajo splošni higienski ukrepi.