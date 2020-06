NIJZ svari pred lažnim sporočilom za posredovanje pri zaščitni opremi

Ljubljana, 2. junija - Na NIJZ opozarjajo, da so se pojavila lažna spletna sporočila, ki zlorabljajo znak NIJZ in ustvarjajo lažen vtis, da gre za uradno sporočilo NIJZ in ministrstva za zdravje. Sporočilo, ki obljublja posredovanje pri zagotavljanju zaščitne opreme za zaščito pred okužbo z novim koronavirusom, je lažno. Gre za spletno prevaro, so opozorili.