V ljubljanski Operi baletni koncert s prenosom v živo na televiziji

Ljubljana, 3. junija - V času, ko so operne in baletne dvorane zaradi epidemije še vedno zaprte, bo SNG Opera in balet Ljubljana nocoj izvedla baletni koncert, ki ga bodo ob praznem avditoriju v živo prenašali na drugem programu Televizije Slovenija. Baletni koncert Nismo pozabili na vas bo ponudil pretežno klasičen program z nekaj sodobnimi deli.