Žalski policisti rešili lisičko

Žalec, 2. junija - Žalski policisti so v ponedeljek popoldne še pravi čas ustavili moška, ki sta nameravala ustreliti lisičko, ki se je ujela v njuno past. Žival so osvobodili, moška pa bodo kazensko ovadili zaradi nezakonitega lova, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.