Prvi prijavni rok za vpis v visokošolske zavode podaljšan do 9. junija

Ljubljana, 2. junija - Prvi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/21 za javne in koncesionirane samostojne visokošolske zavode se je začel 12. februarja, zaključiti bi se moral 18. marca, a je zaradi epidemije covida-19 podaljšan do 9. junija, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.