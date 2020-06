Borrell: Smrt Georgea Floyda je zloraba moči, Evropa zgrožena

Bruselj, 2. junija - Evropa je "šokirana in zgrožena" nad smrtjo temnopoltega Georgea Floyda zaradi nasilja policista med poskusom aretacije minuli ponedeljek v Minneapolisu, je danes v Bruslju poudaril visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. "To je zloraba moči," je še izpostavil in pozval k budnosti glede pretirane uporabe sile.