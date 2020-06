Trbovlje, 2. junija - Policija je preklicala iskanje pogrešanega 40-letnega moškega z območja Trbovelj. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so ga našli mrtvega na območju Trbovelj. Po do sedaj zbranih obvestilih smrt ni posledica kaznivega dejanja, prav tako ne gre za nesrečo.