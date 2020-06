Preklic omejitve obiskov v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica

Obiski so dovoljeni na vseh oddelkih, na pediatričnem oddelku in oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo v Stari Gori pa so obiski podaljšani med 11. in 17. uro.

Obiskovalci morajo pri vstopu v bolnišnico obvezno izpolniti izjavo o zdravstvenem stanju s svojim telefonskim kontaktom. Upoštevati morajo tudi navodila o razkuževanju rok in nošenju zaščitne maske, so še sporočili iz novogoriške bolnišnice.