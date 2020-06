Izpusti toplogrednih plinov v EU predlani manjši

Koebenhavn, 7. junija - Članice EU so leta 2018 izpuste toplogrednih plinov v primerjavi z letom 2017 zmanjšale za 2,1 odstotka, kaže poročilo Evropske okoljske agencije (EEA). Za dve tretjini zmanjšanja je zaslužen energetski sektor, med drugim zaradi zmanjšane uporabe premoga. Med letoma 1990 in 2018 so se izpusti toplogrednih plinov zmanjšali za 23,2 odstotka.