V ponedeljek nova okužba v Mariboru in Mengšu

Ljubljana, 2. junija - V ponedeljek do konca dneva so v Sloveniji po eno novo okužbo z novim koronavirusom potrdili v Mariboru in v Mengšu. V Mariboru je tako skupno število potrjenih okužb naraslo na 36, v Mengšu pa na devet. Občin z desetimi ali več zaznanimi okužbami je skupaj 24.