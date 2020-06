V gore in gornjesavske muzeje odslej brezplačno z e-vozilom

Mojstrana, 2. junija - Ena glavnih nalog Slovenskega planinskega muzeja je tudi ohranjanje narave, še zlasti gorske. Ker se zavedajo, da so podnebne spremembe čedalje večji globalni problem, so se s partnerji lotili projekta Obisk gora v času podnebnih sprememb, v okviru katerega od danes nudijo brezplačen prevoz do muzejev in alpskih dolin.