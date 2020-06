Na Hrvaškem covid-19 ni bistveno vplival na umrljivost

Zagreb, 2. junija - Na Hrvaškem je od začetka leta do konca aprila 2020 število umrlih upadlo za 4,3 odstotka, kar pomeni, da je umrlo 829 ljudi manj kot v enakem obdobju lani, je objavil hrvaški statistični urad. Kot so poudarili, se kljub pandemiji covida-19 letošnji statistični podatki doslej bistveno ne razlikujejo od prejšnjih let.