Ponovna omejitev tovornega prometa ob nedeljah in dela prostih dneh

Ljubljana, 2. junija - S koncem epidemije bolezni covid-19 znova začenja veljati omejitev prometa tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, ob nedeljah in dela prostih dnevih, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo. Omejitev v teh dneh velja od 8. do 21. ure.