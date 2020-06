Okrogla miza: Za prilagajanje na podnebne spremembe ključna družbeno soglasje in politična podpora

Ljubljana, 2. junija - Zavedanje o pomenu prilagajanja na podnebne spremembe v Sloveniji je in se krepi, obstajajo tudi nove tehnologije in raziskovalno-razvojna sposobnost, a za implementacijo tega v praksi bosta pomembna družbeno soglasje in politična podpora, je bilo slišati na okrogli mizi, ki je potekala na Kemijskem inštitutu.