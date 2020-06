Slovenski center PEN nasprotuje poskusom ukinitve obveznega rtv-prispevka

Ljubljana, 2. junija - Slovenski center PEN opozarja na nevarnost in neopravičenost vse pogostejših napadov na novinarke in novinarje in nasprotuje poskusom ukinitve obveznega rtv-prispevka. Kot so zapisali, bi to "pomenilo ukinitev RTVS kot edinega pluralnega javnega medija na Slovenskem". Premierja Janeza Janšo in ministrstvo za kulturo pozivajo k strpnemu dialogu.