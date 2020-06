Dunaj nad poletno vročino z ozelenitvijo parkirišč

Dunaj, 6. junija - Zaradi vedno hujše vročine v mestu bodo letos poleti na Dunaju 22 cest in ulic spremenili v tako imenovane hladne ulice. Zaprli jih bodo za promet ter na vozišča in parkirišča namestili klopi, umetno travo in pršilce vode za osvežitev. 18 ulic bodo tako preuredili le začasno, štiri pa bodo ostale trajno zaprte za promet.