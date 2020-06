Na Hrvaškem znova več tujih kot domačih turistov

Zagreb, 2. junija - Na Hrvaškem so minuli konec tedna prvič po izbruhu pandemije bolezni covid-19 našteli več tujih kot domačih turistov. Med gosti iz drugih držav so prevladovali Slovenci, poročajo hrvaški mediji. Še več turistov si obetajo od vzpostavitve sezonske železniške povezave med Prago in Reko, ki bo v glavni turistični sezoni tekla tudi skozi Ljubljano.