Kakšna bo prihodnost športa in pokroviteljstva po koronavirusu

Ljubljana, 2. junija - Pred športom in pokrovitelji so novi časi. Koronska kriza bo brez dvoma močno vplivala na športnike, različne športne panoge in pokrovitelje, ki so eden od ključnih dejavnikov razvoja. Bivši vodja marketinga pri Mok Michael Payne je prepričan, "da bo prehod na novo stanje boleče, a šport bo iz krize izšel močnejši in prečiščen".